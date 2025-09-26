リズムは、自由に風向き調節ができる空気清浄機「Silky Wind Clean」を2025年10月上旬より発売します。カラーはライトグレーとダークグレーの2色。 「Silky Wind Clean」（ライトグレー、ダークグレー） 記事のポイント 独自の2重反転ファンで強力な風を生み出し、空気を動かして清浄能力を高めていることが特徴。サーキュレーターのように使うこともできるので、お部屋の空気の循環や洗濯物の部屋干しの乾燥補助にも使