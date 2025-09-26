この日５３歳の誕生日を迎えた西武・西口文也監督が２６日、「５３歳は笑顔あふれる１年にしたい」と誓った。５２歳の誕生日から約３週間後の昨年１０月１１日に就任会見を行ってから約１年。「５２歳は開幕４連敗から始まって、自分の中では大丈夫と言いながらも早く勝ちたいって気持ちで始まったシーズン。ちょっとチームが夏バテしたけども、最後の最後にまたいい形はできてると思うので、それなりに満足」とこの１年を振り