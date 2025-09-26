血液がん患者から採取した免疫細胞を遺伝子操作し、がんへの攻撃力を高めて体内に戻す「CAR―T（カーティー）細胞療法」を巡り、患者の支援団体は26日、地域によって治療の受けやすさに差が生じないよう体制整備を求める要望書を厚生労働省に提出した。医療機関間の連携体制をつくるべきだとしている。現在、CAR―T療法が可能な医療機関は都市部の大学病院などに限られており、地方に住む患者の負担が大きいという。要望したNP