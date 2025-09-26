授業料の値上げについて記者会見する名古屋工業大の小畑誠学長＝26日午後、名古屋市名古屋工業大は26日、2026年度入学者から年間授業料を10万7160円引き上げ、64万2960円にすると発表した。2割の値上げとなる。学部、大学院修士課程が対象で、27年度からは博士前期課程にも適用する。物価や人件費の高騰などが要因で、増収分は老朽化した設備の更新や教員ら人材の確保に充てる。夜間学部も26年度から5万3580円引き上げ、32万14