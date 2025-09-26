◇MLBドジャース8-0ダイヤモンドバックス(日本時間26日、チェイス・フィールド)チームメートから大谷翔平選手へ「MVP」の大合唱です。大谷選手の第3打席は体勢を崩しながらもナビル・クリスマット投手のチェンジアップを打ち返し、右中間のスタンドにあるプールにしぶきをあげ飛び込みました。これで昨季達成したキャリアハイ54号に並ぶ特大の1発となりました。この活躍もありドジャースは8-0で快勝。チームは4年連続の地区優勝を