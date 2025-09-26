左から：「キリン本格醸造ノンアルコール ラガーゼロ」をPRする、キリンビール マーケティング部 カテゴリー戦略担当 カテゴリーマネージャー 木村正一氏、キリンビール マスターブリュワー 田山智広氏キリンビールは、ノンアルコール・ビールテイスト飲料の新ブランドとして、キリンビール史上最もビールに近い味のノンアルコール「キリン本格醸造ノンアルコール ラガーゼロ」（350ml缶）を9月30日から発売する。9月19日に行われ