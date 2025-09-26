大沢たかお（57）が主演とプロデューサーを務める「沈黙の艦隊」シリーズの映画第2作「−北極海大海戦」（吉野耕平監督）初日舞台あいさつが26日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた。席上に、23年の第1作の「DIGNITY」に続き、2作連続で主題歌「風と私の物語」を歌った、歌い手Adoが音声でメッセージを寄せた。Adoは「大沢たかおさん、皆さん。おめでとうございます」と公開初日を祝福。「私が生まれる前の作品ですが、現代にも