不登校が長期化してしまうのはなぜなのか。神科医の村上伸治さんは「不登校になると子どもは学校に行けないことで自分に自信をなくし、親は焦ってプレッシャーをかけてしまう。『不登校→親の焦りと子の自己否定→不登校悪化』という悪循環が回り始めると長期化してしまう」という――。※本稿は、村上伸治『発達障害も愛着障害もこじらせないもつれをほどくアプローチ』（日本評論社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock