ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、サクマ製菓の「サクマドロップス」とコラボレーションした「サクマドロップスアイスバー」を、9月30日から全国のファミリーマート約1万6300店で発売する。「サクマドロップス」は、1908年に誕生してから117年経った現在まで変わらず人気を博しているロングセラー商品。今回、ファミリーマート初のコラボレーション商