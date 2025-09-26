ベトナム航空は、愛知県常滑市の愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開催中の「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」にブースを出展している。機内にいるかのような記念写真が撮れるフォトコーナーを設けているほか、ベトナム往復航空券やウェブサイトで使える20％割引コード、オリジナルグッズのプレゼントが当たる抽選会を実施している。ブースはホールF、F-84。「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」は9月28