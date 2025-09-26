リンガーハットは、とんかつ専門店「浜かつ」において、秋冬の季節メニューとして“広島産”の牡蠣を使用した〈牡蠣ふらい〉メニューを、10月1日から期間限定で販売する。浜かつの〈牡蠣ふらい〉は毎年季節限定メニューとして登場しており、多くの消費者から好評を得ている人気商品。広島産の牡蠣は、旨味が濃厚で雑味が少なく上品な味わいだとか。サクサクな衣で包んだ牡蠣はぷりっとした歯ごたえで、噛んだ瞬間に磯の香りが広が