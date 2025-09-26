日本旅行宇宙事業推進チームは、愛知県常滑市の愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開催中の「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」に「GALAXY PROJECT」ブースを出展している。同社の宇宙事業である「GALAXY PROJECT」について、パンフレットの配布や宇宙輸送機「ASCA3」モックアップの展示を行っている。次世代宇宙食のプレゼント企画も実施する。ブースはホールE、E-117。「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北