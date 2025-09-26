左から：「CO・OP ちょっとがうれしいふんわりたまごの親子丼の具」「同 麻婆茄子丼の具」日本生協連は、「CO・OP ちょっとがうれしいふんわりたまごの親子丼の具」と「CO・OP ちょっとがうれしい麻婆茄子丼の具」を10月1日から発売する。「ちょっとがうれしい」丼の具は、フリーズドライ製法によって、お湯で溶いてご飯にかけるだけで簡単に親子丼や麻婆茄子丼が出来上がる。お茶碗一杯分なので、昼食や夕食にはもちろん、夜食や