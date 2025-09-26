チャイナエアラインは、愛知県常滑市の愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開催中の「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」にブースを出展している。展示パネルでは、環境への取り組みや公式アプリの紹介などがされている。また掲載されているQRコードを読み取り、パネルの内容に沿ったクイズに答えるとガチャガチャを回すことができ、出たくじによってオリジナルグッズが当たる。ブースはホールF、F-19。「ツーリズムEX