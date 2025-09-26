宝塚歌劇は2026年に宙組が福岡・博多座で「愛するには短すぎる」を上演することを発表した。06年に湖月わたると白羽ゆりの星組トップコンビで初演後、3度再演した人気作を博多座で上演する。ニューヨークへと向かう豪華客船を舞台に、4日間というつかの間の恋を切なく美しく描く物語。宙組・桜木みなとと春乃さくらのトップコンビを中心に、明るいナンバーと船上で繰り広げられるさまざまな人間模様をつづる名作に挑戦する。