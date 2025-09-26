映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」に出演する大沢たかお、上戸彩 かわぐちかいじ原作、大沢たかおが主演・プロデューサーを務める映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」が9月26日(金)に全国ロードショーされる。映画、Amazon Originalドラマを経て公開となる劇場版第二作。核ミサイル搭載の原子力潜水艦・やまとは、ニューヨークを目指して航路を進む。アメリカとロシアの国境線にさしかかったとき、背後に謎の影が。それは、ベネッ