µîÇ¯10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤ò¤á¤°¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö1É¼¤Î³Êº¹¡×ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï¤µ¤­¤Û¤É¡¢¸¶¹ðÂ¦¤ÎÁÊ¤¨¤òÂà¤±¡¢¡Ö¹ç·û¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯10·î¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Ï¡¢Áªµó¶è¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÄ°÷1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÍ­¸¢¼Ô¤Î¿ô¤ËºÇÂç2.06ÇÜ¤Î³Êº¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÛ¸î»Î¤Çºî¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡ÖÅêÉ¼²ÁÃÍ¤ÎÊ¿Åù¤ËÈ¿¤·¡¢·ûË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÁªµó¤ÎÌµ¸ú¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òÁ´¹ñ¤Çµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¹âºÛ¤Ê¤É16¤ÎºÛÈ½Á´¤Æ¤Ç¡Ö¹ç·û¡×¤È¤¹¤ëÈ½·è¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¶