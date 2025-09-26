27日は、九州の西海上付近にのびる前線の影響で、九州では雲が広がりやすく、所々で雨や雷雨となるでしょう。一方で、中国・四国から北海道は高気圧に覆われて広い範囲で晴れる見込みです。ただ、関東では朝にかけて湿った空気が流れ込み、雨の降る所がありそうです。お出かけの時間帯によっては傘があると良いかもしれません。沖縄も晴れますが、所によりにわか雨がある見込みです。最高気温は全国的に平年並みか高く、26日と比べ