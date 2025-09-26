【モデルプレス＝2025/09/26】7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のメンバーで俳優のRYOKI（リョウキ・三山凌輝／26）と女優の趣里（35）が9月26日、それぞれのInstagramを更新。第1子が誕生したことを報告した。【写真】三山凌輝＆趣里、第1子と指重ね合う報告写真◆BE:FIRST・RYOKI（三山凌輝）＆趣里、第1子誕生を報告2人は、8月29日に結婚と趣里の妊娠を発表。今回の投稿では、第1子が2人の指を握るシ