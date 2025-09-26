意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「地雷廃絶」です。オタワ条約から脱退の流れも。歯止めをかけねば3月末、ミャンマー中部の古都マンダレー近郊でM7.7の地震が発生しました。6月に震源に近いザガインに取材に行きましたが、水道の復旧が遅れており、医療機関が機能しておらず、深刻な状況が続いていました。ミャンマーは地震直後も内戦が続いていて