元迷惑系YouTuberで奈良市議会議員のへずまりゅうさんが、2025年9月26日にXで、自民党総裁選に立候補している小泉進次郎氏の陣営が動画にいわゆる「やらせ」コメントを書き込むよう指示したと報じられた問題について、「駆け出しYouTuberと変わりません」などと批判した。「小泉進次郎は100%ないです」と批判小泉氏をめぐっては、週刊文春電子版が9月24日に公開した記事で、小泉氏陣営の牧島かれん元デジタル相の事務所が小泉氏の