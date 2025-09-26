ｔｉｍｅｌｅｓｚの原嘉孝が２６日、東京・本多劇場で初日を迎える主演舞台「ドラマプランニング」（１０月５日まで、同所）のゲネプロ＆取材会を行った。脚本・演出家の山田能龍氏、いとうあさこらを筆頭に旗揚げされた劇団「山田ジャパン」による舞台で、テレビドラマ制作の裏側を描いたストーリー。原は、トラブル解決に奔走するドラマ制作会社の若手プロデューサーを演じる。初日を迎えることから「やっとこの日が来たか