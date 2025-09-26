「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。9月25日（木）の放送は、「男を骨抜きにした衝撃のテクニシャンSP」をお届け！【動画】AV界のメジャーリーガー！元グラドル・まりかが語る、全米トップポルノスターへの転身秘話日本のセクシー女優は約1万人と言われているが、約1万km離れたアメリカで3000本以上のAVに出演し、トップポルノスターに上り詰めた女優がいる。「AV界の日本人メジャーリーガー」