2005年に生まれた荒木飛羽さんは、2025年9月28日に20歳の誕生日をむかえる。そしてまさに20歳の誕生日の翌日9月29日に刊行となる写真集が『20』（ワニブックス刊）だ。15歳のときに刊行したファースト写真集『15』につづき、年齢をタイトルとした1冊となる。荒木さんは小学1年生のときにスカウトされ、芸能界デビュー。山崎賢人さんや新田真剣佑さん、片寄涼太さんなどの「イケメンの子ども時代を総なめしてる」と言われてきた。さ