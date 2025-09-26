¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤­¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌþ¤ä¤·¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤É¤¦¤¾¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ À¤³¦°ì¤æ¤ë¤¤Àï¤¤¡©¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¥³ー¥®ー¤Î¥±¥ó¥«¤Ë6000¤¤¤¤¤Í ¤·¤Ã¤Ý¥³ー¥®ー¤Î¤Þ¤ë¤³¤í(@mugimaru8787)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£»Ò¸¤Æ±»Î¤Î¥±¥ó¥«¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ï¿¿·õ¤«¤â¤·