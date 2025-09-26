総務省は２６日、２０２４年分の政党交付金使途等報告書を公表した。１０政党の支出総額は計３６８億７４００万円で、前年から１００億１５００万円（３７・３％）増えた。２４年１０月に衆院選が実施され、選挙関係費を含む政治活動費が膨らんだことが影響した。政治活動費は１８１億６７００万円で、前年から６６億９５００万円（５８・４％）増加した。人件費などの経常経費は、前年比３３億２１００万円（２１・６％）増の