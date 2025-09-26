Ê¡²¬ÃÏ¸¡¾®ÁÒ»ÙÉô¡á26Æü¸á¸åËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶è¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤ÇºòÇ¯12·î¡¢Ãæ³Ø3Ç¯¤ÎÃË½÷¤¬»¦½ý¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Ê¡²¬ÃÏ¸¡¾®ÁÒ»ÙÉô¤Ï26Æü¡¢»¦¿Í¤È»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îºá¤ÇÆ±»Ô¾®ÁÒÆî¶è¡¢Ìµ¿¦Ê¿¸¶À¯ÆÁÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤òµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£ÃÏ¸¡¤Ï¡¢µ¯ÁÊÁ°¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤È¤Ê¤ë2ÅÙ¤Î´ÕÄêÎ±ÃÖ¤ò·Ð¤Æ¡Ö·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ò¸øÈ½¤ÇÎ©¾Ú¤Ç¤­¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÄøÅÙ¤äÍ­Ìµ¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤ÈºòÇ¯12·î14Æü¸á