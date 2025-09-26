Âç¼êÅÅÎÏ10¼Ò¤ÈÂç¼êÅÔ»Ô¥¬¥¹4¼Ò¤¬26ÆüÈ¯É½¤·¤¿10·î»ÈÍÑÊ¬¡Ê11·îÀÁµá¡Ë¤ÎÉ¸½à²ÈÄí¸þ¤±ÎÁ¶â¤Ï¡¢Á´¼Ò¤ÇÁ°·î¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¡£À¯ÉÜ¤ÎÊä½õ¶â¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡£¾å¤²Éý¤ÏÅÅµ¤¤¬467¡Á536±ß¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹¤¬172¡Á222±ß¡£ÅÅµ¤¤ÏËÌ³¤Æ»¤¬9335±ß¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë»ÈÍÑÅÅÎÏÎÌ¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢ºÇ°ÂÃÍ¤Î¶å½£¡Ê7451±ß¡Ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ1800±ß°Ê¾å¹â¤¤¡£ÅÔ»Ô¥¬¥¹¤ÏÅìË®¤Î6537±ß¤¬ºÇ¹âÃÍ¤Ç¡¢Åìµþ¤Î5710±ß¤¬ºÇ¤â°Â¤¤¡£À¯ÉÜ¤ÏÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ