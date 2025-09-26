バレーボール女子の元日本代表セッターで2021年東京五輪に出場した籾井あき（24）が、新加入したSVリーグ女子のSAGA久光スプリングスで存在感を発揮している。23日に練習拠点のサロンパスアリーナ（佐賀県鳥栖市）で行われたプレシーズンマッチの大阪マーヴェラス（大阪MV）戦では先発し、速いトス回しでアタッカー陣の決定力を引き出すなど、昨季のリーグ覇者を3―1で破る原動力になった。ネットを挟んで向こう側のコートには