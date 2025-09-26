女優の天海祐希（58）が26日、都内でテレビ朝日の主演ドラマ「緊急取調室」（10月16日スタート、木曜後9・00）のファンイベントに共演者らと出席した。連ドラは2021年以来、4年ぶりとなる第5シーズン。14年から始まった同作シリーズは12月26日公開の劇場版「緊急取調室THEFINAL」で完結する。天海は「12年突っ走ってきました」と感慨深げに話した。イベントでは会場のファンから「天海さんのかわいいエピソードは？」と