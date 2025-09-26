²­Æì¸©¤ÎÆî¾ë»ÔµÄ²ñ¤Ï26Æü¡¢ËÜ²ñµÄ¤ò³«¤­¡¢»Ô¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¯¥Ï¥é¤òÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¸Å¼Õ·Ê½Õ»ÔÄ¹¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò²Ä·è¤·¤¿¡£·èµÄ°Æ¤Ï4²óÌÜ¤ÎÄó½Ð¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÍ¿ÅÞ»ÔµÄ¤¬½Ð¤·¤¿¡£¸Å¼Õ»á¤Ï10Æü°ÊÆâ¤ËµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼º¿¦¤¹¤ë¤¬¡¢ËÜ²ñµÄÄ¾¸å¤Ïº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤òÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÎ·è¤Ç¡¢µÄÄ¹¤È»ÔµÄ·×19¿Í¤Î¤¦¤Á15¿Í¤¬»¿À®¤·¤¿¡£3¿Í¤ÏÈ¿ÂÐ¡¢1¿Í¤ÏÂàÀÊ¤·¤¿¡£Äó½ÐÍýÍ³¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢»ÔÀ¯¤Îº®Íð¾õÂÖ¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×