¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤Ï£²£¶Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤ÇÄêÎã²ñ¸«¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¿Ø±Ä¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¿Ê¼¡Ïº»á¤Î¿Ø±Ä¤Ç¹­ÊóÃ´Åö¤òÌ³¤á¤ëËÒÅç¤«¤ì¤ó¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤¬¡¢¾®Àô¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤Ç¿Ê¼¡Ïº»á¤Ø¤Î¹¥°ÕÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È°ÍÍê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÎãÊ¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÁíºÛÁª¸õÊä¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæ½ý¤È¤â¼è¤ì¤ëÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ