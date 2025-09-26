2025年11月16日（日）にSpotify O-EAST にて開催される、「ツタロック」と「ライブナタリー」による初のコラボレーションイベント「Scramble Fes 2025」の第一弾出演アーティスト5組が発表された。「音楽カルチャーを通じ、日本のエンタテインメントを盛り上げたい」という目標を掲げ、2015年より不定期で開催されてきた「Scramble Fes」。今年の出演アーティスト第一弾として、BREIMEN、Dos Monos、HOME、泉大智、S.A.R.の5組が発