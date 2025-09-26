ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする雑学コラム「今日は何の日？」。今回は、9月26日の記念日「ワープロ記念日」を紹介します。 ※写真はイメージです◆本日9月26日は「ワープロ記念日」！1978年9月26日、東芝が世界初の日本語ワードプロセッサ「JW-10」（価格：630万円、重さ：約220kg）を発表しました。翌年から出荷が始まったこの機械は、それまで手書きやタイプライターが主流だった時代に、「キー