トヨタが目指す近未来の街「ウーブン・シティ」。25日に公開されたウーブン・シティは、自動運転技術の活用など未来のテクノロジーの実証実験などを行う場所として、2020年12月に閉鎖された旧・東富士工場の跡地を活用して建設されています。今回開業したのは、総面積約29万4000平方メートルの内の4万7000平方メートルで、住宅8棟を含む14棟の建物でトヨタ自動車の関連企業をはじめ、食品やロケット