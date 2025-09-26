ÅÚº´ÏÂµí¤Î¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÅÚº´¹õµí¡×¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤ËPR¤·¤è¤¦¤È9·î26Æü¡¢»î¿©ÈÎÇä²ñ¤¬¹âÃÎ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅÚº´¹õµí¡×¤Ï¡¢ÅÚº´ÏÂµí¤Î¤Ê¤«¤ÇA4¥é¥ó¥¯°Ê¾å¤Î¹õÌÓÏÂ¼ï¤ÎÆù¤Î¤ß¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë¹âÃÎ¸©ÂçÀîÂ¼¤äÅÚº´Ä®¤Ê¤ÉÎæËÌÃÏ°è¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£26Æü¤Ë¹âÃÎ»Ô¤Î¤È¤µ¤Î¤µ¤È¤Ç¡¢¡ÖÅÚº´¹õµí¡×¤Î¸©Æâ¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤ä¾ÃÈñÎÌ³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È»î¿©ÈÎÇä²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚº´¤¢¤«¤¦¤·