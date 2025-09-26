ËèÆüÊüÁ÷¡ÊMBS¡Ë¤Ï26Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«ËëÆü¤Ë²ñ¾ì¤Ç³«¤¤¤¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö1Ëü¿Í¤ÎÂè¶åEXPO2025¡×¤Ç¡¢»£±Æ¤Ë»È¤Ã¤¿¥É¥í¡¼¥ó¤Î¹ÔÀ¯¼êÂ³¤­¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤¬¹Ò¶õË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÆ±¼Ò¤È¼Ò°÷¤é»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ3¿Í¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4·î13Æü¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÈô¹Ô¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÈô¹Ôµö²Ä¤òÆÀ¤ë¤Ê¤É¤Î¼êÂ³¤­¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èô¹ÔÁ°¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖÈô¹Ô·×²è¤ÎÄÌÊó¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£7·î²¼½Ü¤Ë