俳優大沢たかお（57）が25日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」に出演。今年SNS上でブームとなった「大沢たかお祭り」について語った。今年SNSで大バズりした、映画「キングダム」で大沢が演じた王騎将軍の画像を使ってネットユーザーらが「日常のあるある」を投稿する「大沢たかお祭り」について聞かれると、「（SNS）はあまり見ないんですよね。あまり見ないんですけど、その祭りの話は…」と言うと笑いが起き、「イベントみ