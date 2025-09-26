中国国家インターネット情報弁公室（CAC）は22日、社会における敵対的な感情や景気に対する悲観論をあおるSNSを取り締まる2カ月間の活動を展開すると表明した。AFP通信などが報じた。中国経済が低迷し、若者の就職難が問題となる中、今年に入ってから負の感情をめぐる懸念が強まっている。AFP通信によると、中国政府はソーシャルメディア企業に対し、プラットフォーム上の投稿管理を求めており、低俗、ポルノ、反政府的、その他有