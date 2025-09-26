大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知が26日（金）、地方開催のホームゲームを『ジェイテクトSTINGS愛知 2大祭り』と題して企画を行うことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 アスティとくしまで行われる2025年12月6日（土）と7日（日）の第7節 ウルフドッグス名古屋戦を『とくしま祭り』、2026年4月5日（土）と6日（日）の第20節 東京グレートベアーズ戦