日米通算200勝に王手をかけている巨人・田中将大投手の次回登板が変更となる。当初は28日のヤクルト戦（神宮）に向かう予定だったが、チーム状況もあり横川が先発することとなった。杉内投手チーフコーチがDeNAとの試合前に「明後日は横（川）でいきます」と明かした。田中将は前回、中5日で21日の中日戦（バンテリンD）に先発したが6回1/3を5安打5失点で4敗目。当初は中6日で28日に登板予定だったが、急きょ変更となった。