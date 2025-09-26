南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率政府の地震調査委員会は26日、マグニチュード8〜9程度を想定している南海トラフ巨大地震の「長期評価」を一部改定し、今後30年以内の発生確率をこれまでの「80％程度」から「60〜90％程度以上」に見直した。過去のデータの誤差や予測の不確実性を考慮し、新たな計算方法を採用した結果で、地震発生の危険性が高まったわけではないとしている。平田直委員長（東京大名誉教授）は「いつ地