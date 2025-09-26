°¦ÃÎ¸©Ë­¶¶»Ô¤¬¡¢¹©»ö¤ÎÈ¯Ãí¤ËÉ¬Í×¤ÊÊ£¿ô¤Î¶È¼Ô¤«¤é¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¡¢ÆÃÄê¤Î¶È¼Ô¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÄó½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ë­¶¶»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Æþ»¥¤¬ÉÔÍ×¤Î¿ï°Õ·ÀÌó¤Ç¤Ï3¼Ò¤«¤é¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯ÅÙ¡¢971·ï¤ÎÀßÈ÷¤Î½¤Á¶¤Ê¤É¤Î¹©»ö¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¶È¼Ô¤ËÂ¾¼ÒÌ¾µÁ¤Î¸«ÀÑ½ñ¤âÄó½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶È¼Ô¤¬ËÜÅö¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¶È¼Ô¤Ë¤â¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»Ô¤Ï¡¢µÞ¤òÍ×¤¹¤ë¹©»ö¤ÎÂÐ