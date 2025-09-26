女優趣里（35）が26日、自身のSNSなどを更新し、第1子出産を報告した。8月29日にBE：FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）との結婚と第1子妊娠を公表していた。赤ちゃんが趣里とRYOKIと見られる手を握っている写真や、足と2つの指輪を写したショットを公開。「先日、無事に第1子が誕生したことをご報告します。変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私たちの両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生