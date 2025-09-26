筆者の友人・E子は、結婚した当初から図々しい義母が苦手でした。だんだんエスカレートする義母に嫌気がさしていたころ、E子は夫から驚くべき事実を知らされることに。E子夫妻が義母と距離を置くきっかけとなったエピソードをご紹介します。 義母の申し出 義母は私の物を「ちょうだい♡」と言ってきたり、「ちょっと助けてくれない？」とお金を要求したりするような人でした。私たち夫婦には子どもがいません