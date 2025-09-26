¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹­¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤â¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖÌ¾»¥¥³¥³ ¿þ¥·¥Õ¥©¥ó¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ÖÌ¾»¥¥³¥³ ¿þ¥·¥Õ¥©¥ó¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡× © Disney ²Á³Ê¡§2,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤¥º¡§1