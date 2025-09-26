前橋市議会の本会議に出席する小川晶市長＝26日午後、前橋市前橋市の小川晶市長は26日、市幹部職員の既婚男性とホテルで複数回面会した問題を受け、市議全員が参加する会合に出席し、続投に意欲を示した。「引き続き市民のため力を尽くしたい」と訴え、理解を求めた。終了後、富田公隆議長が記者団に明らかにした。会合は非公開で実施され、15分程度だった。小川氏は会合後、記者団に「市議の皆さんにいろいろと意見を頂いた。