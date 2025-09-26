メッツのフランシスコ・リンドーア内野手が25日（日本時間26日）、敵地でのカブス戦に「1番遊撃」で先発出場。第2打席で今永昇太投手から今季30号アーチを放ち、自身2度目の「30本塁打、30盗塁（30-30）」を達成した。チームも8－5で勝利し、ワイルドカード3位を死守。このままメッツがポストシーズン（PS）へ進出すれば、まずワイルドカードシリーズでドジャースと対戦す