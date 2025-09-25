人気SFドラマ『スタートレック：ディスカバリー』のクリーブランド・“ブック”・ブッカー役で知られるデヴィッド・アジャラが、『LAW & ORDERロー＆オーダー』のシーズン25にレギュラーとして加入することが決定した。アジャラは、降板した前任者の後釜として、新シーズンからヴィンセント・ライリー刑事（リード・スコット）とコンビを組む新たな刑事を演じることになる。米TV Lineが報じた。