映画『F1®／エフワン』は好評デジタル販売中！この度、ブルーレイ＆DVDが11月26日（水）より販売開始することが決定！ ブルーレイ＆DVDには、ブラッド・ピットらによるドライビングトレーニングのメイキングをはじめ、世界観に没入できる約52分の貴重な映像特典が収録される。